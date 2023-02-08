В Северной Осетии быстрый мобильный интернет пришел в село с тремя сотнями жителей

Кроме селян скоростным мобильным интернетом также могут пользоваться и транзитные пассажиры Фото: Shutterstock

В селении Асхарисар Ирафского района Северной Осетии впервые появился скоростной доступ к всемирной сети. В начале этого года инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в населенном пункте до стандарта LTE.

По данным переписи население Асхарисара составляет немногим более 300 человек. До расширения сети МегаФона местные жители не имели доступа к мобильному интернету. Теперь им доступны все онлайн-сервисы на средней скорости 25 Мбит/с, максимальный же показатель достигает 70 Мбит/с.

Кроме селян скоростным мобильным интернетом также могут пользоваться и транзитные пассажиры. Через населенный пункт проходит одна из главных транспортных артерий республики — дорога в Дигорское ущелье. В 2022 году эта локация вошла в тройку самых популярных туристических направлений региона, там побывал каждый пятый путешественник. Такие результаты получили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных пользователей при помощи инструментов big data. В исследование вошли абоненты компании, как проживающие в Северной Осетии, так и посетившие республику в 2022 году.

«Развитие сети на транспортных магистралях и в туристических локациях для нас всегда в приоритете. За последние месяцы инженеры компании расшили сеть LTE в Дигорском ущелье на маршруте к водопаду “Три сестры” — теперь фото и видео из этого красивого места загружаются в интернет буквально за секунды. А в селении Верхний Фиагдон, что в Куртатинском ущелье, специалисты МегаФона улучшили голосовую связь. В результате площадь покрытия сети увеличилась, а голосовой сервис стал по-настоящему качественным», — комментирует Ацамаз Бесолов, директор МегаФона в Северной Осетии.

По итогам независимого исследования компании Ookla МегаФон лидирует в Северной Осетии по медианной скорости загрузки информации из сети. В 4 квартале 2022 года этот показатель у оператора составил 36,7 Мбит/с, этого более чем достаточно для комфортного просмотра видео онлайн и быстрой загрузки файлов большого объема.