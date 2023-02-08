Получить кредитную карту можно будет с 18 лет

Снижен возраст для оформления кредитной карты с 21 года до 18 лет. Теперь для ее получения достаточно иметь ежемесячный доход от 15 тысяч рублей и стаж на текущем рабочем месте от трех месяцев, требований к общему стажу работы нет.

Оформить кредитную «Карту возможностей» на базе национальной платежной системы «Мир» можно в ВТБ. Выпуск и обслуживание бесплатное, без дополнительных условий. По карте действует беспроцентный период до 110 дней. Максимальный кредитный лимит составляет 1 млн рублей. Карта предусматривает снятие наличных до 50 тысяч рублей без комиссии в течение семидневного периода. В рамках программы лояльности держателям карты доступен кешбэк мультибонусами.

«Все больше молодых людей стремятся стать финансово независимыми как можно раньше и нередко начинают получать трудовой стаж с 18 лет, совмещая работу с учебой. Именно для этой категории клиентов мы решили снизить возраст оформления кредитных карт. По нашим прогнозам, рост рынка кредитных карт, который отмечался в 2022 году, продолжится и в этом, однако теперь клиенты смогут использовать их вместе с программами банковской рассрочки. Благодаря рассрочке и кредитной «Карте возможностей», клиенты ВТБ смогут беспроцентно пользоваться средствами, выбирать комфортный срок погашения и сумму платежа. Рассрочкой ВТБ можно воспользоваться не только в части новых, но и ранее совершенных покупок. Мы рассчитываем, что снижение возрастного ценза позволит обеспечить молодым людям набор необходимых финансовых инструментов для более гибкого распоряжения средствами», – отметила Анастасия Подойницына, и.о. начальника управления «Кредитные карты» ВТБ.

С января для держателей кредитной «Карты возможностей» стала доступна беспроцентная рассрочка от 3 до 12 месяцев для покупок от 1 тыс. рублей, проведенных по кредитной карте за последние 30 дней. Клиент вносит за ее оформление единую комиссию. Задолженность погашается равными платежами, которые необходимо вносить на кредитную карту до 20 числа каждого месяца.