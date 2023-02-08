В популярных у туристов пещерах Кабардино-Балкарии ускорили мобильный интернет

Предгорное село Жанхотеко в Кабардино-Балкарии знакомо многим туристам, которые выбирают для отдыха горнолыжные курорты республики.

Названное в честь героя кабардино-балкарской исторической повести селение расположено вдоль региональной автотрассы, ведущей в национальный парк Приэльбрусье.

Гостей манят сюда не только спорт и активный досуг, но и природные красоты - хребты, узкие ущелья, водопады, голубые озера, пещеры, густые леса и альпийские луга.

Очень важно, чтобы и местные жители, и многочисленные отдыхающие были обеспечены устойчивой связью и высокоскоростным интернетом.

Благодаря строительству новой базовой станции МТС скорость мобильного интернета как в самом Жанхотеко, так и в популярных у приезжих пещерах выросла в полтора раза. Теперь здесь можно активно пользоваться современными цифровыми сервисами, в том числе - экосистемы МТС, включая онлайн-банки и кинотеатры, мессенджеры и социальные сети, решать повседневные вопросы и моментально делиться впечатлениями с отдыха.