Директор ставропольской организации обвиняется в даче взятки автоинспекторам

Директор коммерческого предприятия на Ставрополье обвиняется в даче взятки сотрудникам ДПС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Предгорном округе Ставропольского края в суд направили уголовное дело в отношении директора коммерческого предприятия. Его обвиняют в даче взятки автоинспекторам суммой в 60 тысяч рублей. Обвиняемый решил дать деньги сотрудникам, чтобы его подчиненного не наказали за пьяное вождение.

— Утром 25 июня 2021 года инспекторы ДПС, находясь на маршруте патрулирования территории в районе международного аэропорта «Минеральные Воды» им. М.Ю. Лермонтова, выявили признаки опьянения у водителя грузового автомобиля «ЗИЛ», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Согласно материалам уголовного дела, автомобиль предназначался для перевозки опасного груза. Однако остановить водителя от пьяного вождения это не смогло. Директор передал 60 тысяч рублей автоинспекторам, однако о преступлениях узнали.

В отношении директора и сотрудников ДПС возбудили уголовные дела. В настоящее время собрано достаточно доказательств вины директора. Теперь злоумышленники предстанут перед судом.

— Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудников ГИБДД, получивших взятку, продолжается в Предгорном районном суде, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.