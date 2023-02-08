Вечером 8 февраля в Ставрополе образовались 9-балльные пробки

Фото: «Яндекс.Карты»

Из-за снегопада и метели в Ставрополе вечером образовались 9-балльные пробки. Проблема в дорожными заторами, хоть и не сильно, стала налаживаться в городе после трех случаев возникновения 10-балльных пробок.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», проблемными участками стали улицы Вавилова, Голенева, Льва Толстого, Пушкина, части Мира и Ленина, Доваторцев, Лермонтова, проспект Кулакова и другие улицы Ставрополя.

Напомним о том, что за ночь из Ставрополя вывезли 194 «КАМАЗа» со снегом, а также прокуратура начала проверку по факту уборки дороги от последствий непогоды. В настоящее время все еще действует экстренное предупреждение по непогоде.

Тем не менее в краевой столице, по всей видимости, становится чуть проще с транспортом на дорогах. Автомобили медленно, но верно начинают двигаться в нужную им сторону. Остается надеяться, что еще лучше станет завтра.