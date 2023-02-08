Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 февраля 2023 15:12

В Дагестане таможенники изъяли 20 тонн санкционных фисташек

Их пытались незаконно провезти через Россию
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

Сотрудники Дагестанской таможни, пропуская транспорт через пункт пропуска МАПП Тагиркент-Казмаляр, обнаружили 20 тонн – всего 20840 килограммов – фисташек из США. Оказалось, орехи перемещались транзитом по России из Турции в Кыргызстан. Только вот делалось это незаконно, поэтому дальнейшее «путешествие» груза на этом завершилось.

— По результатам проведенных в отношении перемещаемого товара форм таможенного контроля было установлено, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 вышеуказанная сельхозпродукция запрещена к ввозу на территорию России, – сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

С учетом требований законодательства РФ санкционные фисташки изъяли. О дальнейшей судьбе орехов ведомство не сообщает, однако дальше в путь они не отправятся. Также ведомство умалчивает, возбудили ли в отношении перевозчика уголовное дело или нет.