В Дагестане таможенники изъяли 20 тонн санкционных фисташек

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

Сотрудники Дагестанской таможни, пропуская транспорт через пункт пропуска МАПП Тагиркент-Казмаляр, обнаружили 20 тонн – всего 20840 килограммов – фисташек из США. Оказалось, орехи перемещались транзитом по России из Турции в Кыргызстан. Только вот делалось это незаконно, поэтому дальнейшее «путешествие» груза на этом завершилось.

— По результатам проведенных в отношении перемещаемого товара форм таможенного контроля было установлено, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 вышеуказанная сельхозпродукция запрещена к ввозу на территорию России, – сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

С учетом требований законодательства РФ санкционные фисташки изъяли. О дальнейшей судьбе орехов ведомство не сообщает, однако дальше в путь они не отправятся. Также ведомство умалчивает, возбудили ли в отношении перевозчика уголовное дело или нет.