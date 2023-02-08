18 общественных территорий благоустроили на Ставрополье в 2022 году

16 проектов профинансировали из краевого бюджета 2 – из федерального. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 общественных территорий благоустроили в Ставропольском крае в 2022 году благодаря госпрограмме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

16 проектов профинансировали из краевого бюджета 2 – из федерального.

Речь идет об общественных пространствах в Кисловодске, Михайловске, Ессентуках, Новопавловске, Ипатово, станице Марьинской, поселке Анджиевском, селах Александровское, Курсавка, Кочубеевское и Арзгир.

Ранее сообщалось, что мэр Невинномысска попросил жителей сообщать о сложностях при расчистке снега.