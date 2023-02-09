За ночь из Ставрополя вывезли 288 грузовиков со снегом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снег в Ставрополе наконец перестал идти, однако последствия разгулявшейся непогоды не дают расслабиться ни коммунальщикам, ни местным жителям. Утром сервисы такси показывали запредельные ценники на услуги, а пробки стояли уже в 8 баллов, что, впрочем, меньше вчерашних и позавчерашних заторов.

Всю ночь службы работали и расчищали снег. По словам мэра краевой столицы Ивана Ульянченко, только за прошедшую ночь на дорогу высыпали 1375 тонн песко-соляной смеси и вывезли 288 большегрузов снега. С учетом, что осадки перестали выпадать, теперь коммунальщики смогут убрать с дорог выпавший снег.

— Основной упор сделан на подъездные пути к социальным объектам, дороги по которым ходит общественный транспорт, остановочные павильоны и улицы с наиболее крутыми подъемами. Сразу после этого переходим к второстепенным дорогам и улицам частного сектора, – написал глава Ставрополя в соцсетях.

Работа коммунальщиков проходит вместе с жилинспекцией, УК и ТСЖ. Уборка снега во дворах многоквартирников лежит на них. Как долго будут устраняться последствия снегопада, пока неизвестно.