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НовостиОбщество9 февраля 2023 6:28

За ночь из Ставрополя вывезли 288 грузовиков со снегом

Работы по расчистке продолжаются
Данил ЮРКОВ
За ночь из Ставрополя вывезли 288 грузовиков со снегом

За ночь из Ставрополя вывезли 288 грузовиков со снегом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снег в Ставрополе наконец перестал идти, однако последствия разгулявшейся непогоды не дают расслабиться ни коммунальщикам, ни местным жителям. Утром сервисы такси показывали запредельные ценники на услуги, а пробки стояли уже в 8 баллов, что, впрочем, меньше вчерашних и позавчерашних заторов.

Всю ночь службы работали и расчищали снег. По словам мэра краевой столицы Ивана Ульянченко, только за прошедшую ночь на дорогу высыпали 1375 тонн песко-соляной смеси и вывезли 288 большегрузов снега. С учетом, что осадки перестали выпадать, теперь коммунальщики смогут убрать с дорог выпавший снег.

— Основной упор сделан на подъездные пути к социальным объектам, дороги по которым ходит общественный транспорт, остановочные павильоны и улицы с наиболее крутыми подъемами. Сразу после этого переходим к второстепенным дорогам и улицам частного сектора, – написал глава Ставрополя в соцсетях.

Работа коммунальщиков проходит вместе с жилинспекцией, УК и ТСЖ. Уборка снега во дворах многоквартирников лежит на них. Как долго будут устраняться последствия снегопада, пока неизвестно.