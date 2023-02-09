В 2022 году в Ставрополе родилось 7,5 тысяч малышей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 год в Ставрополе на свет появились 7 464 малыша. При этом более трех тысяч новорожденных оказались первенцами. Родившихся мальчиков оказалось на 6% больше, чем девочек. Также в 140 семьях родились двойни, а тройня появилась на свет у двух семей.

— По информации краевого управления ЗАГС, мальчиков чаще всего называли Михаил, Артем и Александр. Самыми популярными женскими именами стали София, Ева, Мария, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

В число редких имен для мальчиков вошли Евсей, Корней, Ратибор, Гектор, Кай и Макс. А необычные имена получили девочки Лея, Алисия, Лада, Забава, Аполлинария и Евангелия.

Также напомним, что на Ставрополье в январе 2023 родились Ела и Ладимир

Всего зарегистрировали 2 тысячи новорожденных. Чаще всего детей называли Артем и София.