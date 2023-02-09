У ставропольских первоклассников начались февральские каникулы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первоклассники из Ставрополя уходят на февральские каникулы, с которых вернутся в школы 20 февраля вместе с учащимися 2-4 классов, средней и старшей школы. Правда, школьники со второго класса уйдут отдыхать только с 13 февраля.

Считается, что недельный отдых полезен для детей не только для отдыха от самой большой третьей четверти, но и для того, чтобы разорвать цепочку распространения простудных заболеваний, если таковые есть.

— В зимний период они [цепочки заболеваний – Прим.] учащаются, несмотря на то, что при входе в школы проводится обязательная термометрия, в помещениях работают рециркуляторы воздуха. Так как это середина четверти, четвертных оценок не будет, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

Так как в некоторых школах Ставрополя проходит капремонт, учреждения заранее подготовили план работ. В нем указано, когда у школьников учебные дни, а когда – каникулы. Так появляется возможность и строить, и учить детей.