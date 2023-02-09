Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 февраля 2023 7:34

Режим КТО сняли с хутора Петровского на Ставрополье

УФСБ сообщает о завершении операции и отмене режима
Данил ЮРКОВ
Режим КТО сняли с хутора Петровского на Ставрополье

Режим КТО сняли с хутора Петровского на Ставрополье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С хутора Петровского в Советском округе Ставропольского края сняли режим КТО, который вводили в целях пресечения и раскрытия теракта. Ранее в «КП – Ставрополь» объясняли, почему его ввели и что означает для жителей режим контртеррористической операции.

В 9 утра 9 февраля, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю, согласно закону от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», было принято решение об окончании КТО и отмене режима, так как злоумышленники, готовившие теракт на железнодорожной станции на Ставрополье, уничтожены.

— В связи с пресечением террористического акта, ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, на основании Федерального закона «О противодействии терроризму» руководителем КТО принято решение об окончании КТО и отмене правового режима КТО, – сообщает ведомство.