Режим КТО сняли с хутора Петровского на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ

С хутора Петровского в Советском округе Ставропольского края сняли режим КТО, который вводили в целях пресечения и раскрытия теракта. Ранее в «КП – Ставрополь» объясняли, почему его ввели и что означает для жителей режим контртеррористической операции.

В 9 утра 9 февраля, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю, согласно закону от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», было принято решение об окончании КТО и отмене режима, так как злоумышленники, готовившие теракт на железнодорожной станции на Ставрополье, уничтожены.

— В связи с пресечением террористического акта, ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, на основании Федерального закона «О противодействии терроризму» руководителем КТО принято решение об окончании КТО и отмене правового режима КТО, – сообщает ведомство.