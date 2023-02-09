Количество заболевших ОРВИ и гриппом на Ставрополье увеличилось

На Ставрополье гриппом все чаще стали болеть дети. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю рассказали, что с 30 января по 5 февраля 2023 года в регионе ОРВИ и гриппом заболели 15433 человек, что на тысячу зараженных больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 4004 человек - это жители краевого центра.

Эпидпорог в целом превышен на 4,5%, врачи отмечают, что болеть чаще стали дети: в возрасте от 0 до 2-х лет – на 5,3%, 3-6 лет – на 10,6%, 7-14 лет – на 8,4%, а взрослые, наоборот, стали заражаться ОРВИ и гриппом реже. Доля заболевших снизилась на 1%.

В Ставрополе отмечен рост заболеваемости к предыдущей неделе на 16,5%, а показатель заболеваемости увеличился на 20,6%. Ставропольцы по-прежнему чаще всего заражаются вирусом гриппа А («свиным»), но доля группы В растет и сегодня достигла отметки в 37%.

Врачи напоминают, что количество выявленных случаев коронавируса увеличивается. В крае заболели 546 человек, среди которых 57 заразившихся - это дети. Госпитализация понадобилась 66 пациентам, 7 из которых были детьми. Из под медицинского наблюдения выписали 329 человек, к счастью, случаев летального исхода зарегистрировано не было.