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НовостиОбщество9 февраля 2023 8:00

Количество заболевших ОРВИ и гриппом на Ставрополье увеличилось

Врачи отмечают, что болеть чаще стали именно дети
Анфиса КИМЕНИНИКО
На Ставрополье гриппом все чаще стали болеть дети.

На Ставрополье гриппом все чаще стали болеть дети.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю рассказали, что с 30 января по 5 февраля 2023 года в регионе ОРВИ и гриппом заболели 15433 человек, что на тысячу зараженных больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 4004 человек - это жители краевого центра.

Эпидпорог в целом превышен на 4,5%, врачи отмечают, что болеть чаще стали дети: в возрасте от 0 до 2-х лет – на 5,3%, 3-6 лет – на 10,6%, 7-14 лет – на 8,4%, а взрослые, наоборот, стали заражаться ОРВИ и гриппом реже. Доля заболевших снизилась на 1%.

В Ставрополе отмечен рост заболеваемости к предыдущей неделе на 16,5%, а показатель заболеваемости увеличился на 20,6%. Ставропольцы по-прежнему чаще всего заражаются вирусом гриппа А («свиным»), но доля группы В растет и сегодня достигла отметки в 37%.

Врачи напоминают, что количество выявленных случаев коронавируса увеличивается. В крае заболели 546 человек, среди которых 57 заразившихся - это дети. Госпитализация понадобилась 66 пациентам, 7 из которых были детьми. Из под медицинского наблюдения выписали 329 человек, к счастью, случаев летального исхода зарегистрировано не было.