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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 8:22

Житель Ставрополя попался на даче 260 тысяч взятки судебному приставу

Против обоих возбудили уголовные дела
Данил ЮРКОВ
Житель Ставрополя попался на даче 260 тысяч взятки судебному приставу

Житель Ставрополя попался на даче 260 тысяч взятки судебному приставу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ставрополе 50-летний местный житель подозревается в даче взятки судебному приставу. С декабря 2021 по май 2022 года подозреваемый передал судебному приставу взятку в размере 260 тысяч рублей за то, чтобы снять с себя ограничение на выезд из России и чтобы пристав «потерял» исполнительный лист с запретом.

— Следственным отделом по Промышленному району города Ставрополя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Действия экс-судебного пристава также не остались без внимания. Против него также возбудили уголовное дело. Дело взяткодателя в настоящее время расследуется, а получатель денег уже вскоре предстанет перед судом.

— Уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя по обвинению в получении взятки находятся на рассмотрении в суде, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.