Житель Ставрополя попался на даче 260 тысяч взятки судебному приставу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ставрополе 50-летний местный житель подозревается в даче взятки судебному приставу. С декабря 2021 по май 2022 года подозреваемый передал судебному приставу взятку в размере 260 тысяч рублей за то, чтобы снять с себя ограничение на выезд из России и чтобы пристав «потерял» исполнительный лист с запретом.

— Следственным отделом по Промышленному району города Ставрополя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Действия экс-судебного пристава также не остались без внимания. Против него также возбудили уголовное дело. Дело взяткодателя в настоящее время расследуется, а получатель денег уже вскоре предстанет перед судом.

— Уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя по обвинению в получении взятки находятся на рассмотрении в суде, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.