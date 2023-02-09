В Ставрополе после снегопада выпал 141% от месячной нормы осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе за три дня сильной метели и снегопада, из-за которых жители стояли в 10-балльных пробках и долгое время ждали маршрутки, выпало 40 миллиметров осадков из 28 миллиметров положенных – 141% от месячной нормы.

Самым холодным и снежным днем стала среда, 8 февраля, когда температура воздуха опустилась до -11.1 градуса и выпало 19 миллиметров осадков, сообщает сайт со статистическими данными погоды.

Службы не справлялись с работой по очистке, а некоторые, как выяснила прокуратура, попросту некачественно выполняли свою работу. После проведенной проверки было вынесено более 80 представлений об устранении нарушений.

Тем не менее и погода, и состояние дорог в Ставрополе постепенно налаживается. Снег перестал идти, из города продолжают вывозить снег, а пробки с 10 и 9 баллов упали до 8 утренних. Пускай не самый лучший результат, однако после того, как службы устранят нарушения и очистят дороги, все должно нормализоваться.

Отметим, что только за два дня, к 8 февраля, в Ставрополе уже выпало 74% от нормы осадков. В настоящее время показатель поднялся почти что вдвое. Работы по очистке снега продолжаются.