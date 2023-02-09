На Ставрополье непристегнутые водитель и пассажир попали в больницу после ДТП

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновском округе Ставрополья 8 февраля примерно в час ночи на 48 километре дороги «Обход города Буденновска» водитель «Лады Гранты» выбрал небезопасную для движения по зимней дороги скорость. В результате он не справился с управлением, а автомобиль съехал с дороги в кювет, где перевернулся.

— Травмы головы и рваные раны лица получили 20-летний водитель и 19-летний пассажир, оба жители соседнего региона, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Тяжелые травмы пострадавшие получили из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, водитель управляет автомобилем всего 2,5 года. За это время он 17 раз получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии он был трезвый.

По факту аварии проводится проверка с целью установить все обстоятельства произошедшего.