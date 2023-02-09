В Лермонтове на Ставрополье произошла авария на подающем водопроводе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На подающем водопроводе в городе Лермонтове в Ставропольском крае произошла авария. Как сообщает губернатор Владимир Владимиров, ремонтно-восстановительные работы проведут завтра, 10 февраля. Ремонт планируют завершить ближе к середине дня, однако точное время пока неизвестно.

— Сегодня в полночь начнется спуск воды из водовода, после чего специалисты Водоканала приступят к завариванию трубы. Заполнение системы и ее вывод в рабочий режим – к вечеру 10 февраля, – написал глава Ставрополья в социальных сетях.

В настоящее время подача воды в город осуществляется без перебоев. Однако ночью с 9 на 10 февраля в нижней части города будет прекращена подача воды. В зону отключения попадут порядка 300 абонентов.

По словам губернатора, администрация и Водоканал должны подвозить воду в цистернах для отключенных абонентов.