Работодатель со Ставрополья не выплатил 35 сотрудникам зарплаты на 1,2 млн

На Ставрополье гендиректор предприятия не платил 35 сотрудникам зарплаты Фото: Даниил ОПАРИН

В Советском округе Ставрополья с октября 2022 года по январь 2023 года 35 сотрудников не получили зарплаты на сумму в 1,2 млн рублей. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об оплате труда и убедилась в нарушении. Директору предприятия внесли представление.

— В связи с этим прокуратура внесла представление директору организации. Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по заработной плате полностью погашена, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По материалам прокурорской проверки в отношении гендиректора предприятия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Расследование дела продолжается, после материалы передадут в суд, где решится судьба злоумышленника.