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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 11:05

Работодатель со Ставрополья не выплатил 35 сотрудникам зарплаты на 1,2 млн

Возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье гендиректор предприятия не платил 35 сотрудникам зарплаты

На Ставрополье гендиректор предприятия не платил 35 сотрудникам зарплаты

Фото: Даниил ОПАРИН

В Советском округе Ставрополья с октября 2022 года по январь 2023 года 35 сотрудников не получили зарплаты на сумму в 1,2 млн рублей. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об оплате труда и убедилась в нарушении. Директору предприятия внесли представление.

— В связи с этим прокуратура внесла представление директору организации. Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по заработной плате полностью погашена, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По материалам прокурорской проверки в отношении гендиректора предприятия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Расследование дела продолжается, после материалы передадут в суд, где решится судьба злоумышленника.