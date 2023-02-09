Автоинспекторы Ставрополья три дня помогали водителям на дороге

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции три дня помогали водителям, которые попали в сложные дорожные ситуации из-за непогоды. Автоинспекторы помогали вытолкать заставшие в снегу машины, увязшие на обочине грузовики и искали спецтехнику для буксировки большегрузов.

— Так, в Левокумском округе сотрудники ДПС оказали помощь водителю-дальнобойщику, который остановился на обочине для отдыха и не смог выехать обратно на дорогу. На место пришлось вызывать трактор, чтобы расчистить выезд для многотонной фуры, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Такие же ситуации произошли в Изобильненском, Нефтекумском и Труновском округах. В краевой столице автоинспекторы помогали автомобилистам выехать из прилегающих территорий. Часто приходилось выталкивать или буксировать машины.

Пускай дорожные условия стали лучше утром 9 февраля, на дорогах по-прежнему можно застрять. Автоинспекторы продолжают следить за ситуацией на дороге.