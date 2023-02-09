В Пятигорске водитель маршрутки спровоцировал аварию с иномаркой

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье, в городе Пятигорске, примерно в 10:30 водитель маршрутки «ГАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди «Рено». По предварительным данным, провокатором ДТП стали именно водитель маршрутки.

— 40-летний водитель Рено получил травмы головы и кисти, был доставлен в больницу Пятигорска, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, что спровоцировавший аварию водитель – злостный нарушитель правил дорожного движения. За последние два года он восемь раз получал штрафы за нарушения. Чаще всего автовладелец превышал скоростной лимит.

По факту аварии проводится проверка с целью выяснить все обстоятельства произошедшего.

Также напомним, что на Ставрополье все три дня, в которые шел снегопад, автоинспекторы помогали водителям на дороге. Из-за непогоды автомобилисты часто оказывались в сложных дорожных ситуациях