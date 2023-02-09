В Минеральных Водах пьяную пассажирку самолета забрали в полицию за дебош Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье, из аэропорта Минеральных Вод, полицейские забрали 33-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая пьяная нарушила общественный порядок. О правонарушении сообщили в полицию, и правоохранители выдвинулись на место, чтобы успокоить дебоширку.

— Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что во время предполетного обслуживания рейса «Минеральные Воды – Дубай» одна из пассажирок по внешним признакам находилась в состоянии опьянения, – сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Полицейские доставили 33-летнюю злоумышленницу в отделение, где в отношении нее составили административный протокол за «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Теперь вместо полета ей предстоит платить штраф или быть арестованной до 15 суток.