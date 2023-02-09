В Ростовской области сосед подкараулил и попытался совратить 14-летнего школьника

В Ростовской области мужчину могут посадить за домогательство к 14-летнему школьнику Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В одном из хуторов на севере Ростовской области 14-летний мальчик стал жертвой домогательств 27-летнего соседа, который подкараулил его на тихой улице. Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», злоумышленник жил в соседнем доме от девятиклассника.

Вечером мужчина встретил ребенка и завел вроде бы непринужденный диалог про школу. А когда он убедился, что на улице никого нет, злоумышленник начал приставать к школьнику. Правда, парень смог отбиться и убежал домой.

Дома его мать сразу поняла, что что-то случилось. Подросток рассказал о домогательствах, а женщина обратилась в полицию. По словам жителей хутора, злоумышленник вел себя странно – ходил без работы по хутору. Поговаривают, у него есть проблемы с психикой.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Мужчине грозит до трех лет тюрьмы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.