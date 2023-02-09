Пищевую соль используют для борьбы с гололедом в Кисловодске

Коммунальщики используют раствор из 23% соли и 77% воды. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кисловодске работники коммунальных служб стали посыпать скользкие улицы пищевой солью вместо песка. Для этого используется раствор из 23% соли и 77% воды.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев объяснил такое решение тем, что весной тонны песка оседают на улицах города, стекают в ливневые канализации и забивают их. Кроме того, песок просачивается в квартиры.

- В этом году мы впервые используем обычную чистую каменную пищевую соль. Никакого песка, - подчеркнул градоначальник.

Отмечается, что новая технология позволяет в три раза уменьшить расход соли и тем самым снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ставропольского края открыла «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере ЖКХ.