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НовостиОбщество9 февраля 2023 15:39

Пищевую соль используют для борьбы с гололедом в Кисловодске

Власти города решили отказаться от песка
Инна МОРОЗОВА
Коммунальщики используют раствор из 23% соли и 77% воды.

Коммунальщики используют раствор из 23% соли и 77% воды.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кисловодске работники коммунальных служб стали посыпать скользкие улицы пищевой солью вместо песка. Для этого используется раствор из 23% соли и 77% воды.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев объяснил такое решение тем, что весной тонны песка оседают на улицах города, стекают в ливневые канализации и забивают их. Кроме того, песок просачивается в квартиры.

- В этом году мы впервые используем обычную чистую каменную пищевую соль. Никакого песка, - подчеркнул градоначальник.

Отмечается, что новая технология позволяет в три раза уменьшить расход соли и тем самым снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ставропольского края открыла «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере ЖКХ.