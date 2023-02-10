В субботу в Ставрополе пройдет ярмарка выходного дня

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Субботняя ярмарка выходного дня пройдет в Ставрополе 11 февраля на улице Васильева, 35/1. Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, еженедельно ее посещают больше пяти тысяч покупателей. При этом на ярмарку приезжают около 50 региональных продавцов. За один субботний день продают от двух до трех тонн продукции.

— В эту субботу, 11 февраля, ярмарка выходного дня снова откроет свои двери для жителей и гостей Ставрополя. Торговая точка работает с 8:00 до 16:00. Основные правила ярмарки – доступность, качество и низкие цены – будут соблюдены, – пишет ведомство.

Покупатели смогут взять борщевой набор, мясно и колбасы, сырные и молочные изделия, овощи и фрукты, зелень, свежую выпечку и многое другое. Все продается по доступным ценам, так как ярмарки созданы для удержания роста цен на продукты питания. Выгоду получают и покупатели, и продавцы.