На Ставрополье разыскивают 43-летнего жителя Михайловска

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

На Ставрополье, в городе Михайловске, с 31 января 2023 года Карпов Андрей Николаевич не выходит на связь, и его местоположение неизвестно. В настоящее время проводятся поиски потерянного мужчины.

— Приметы: Рост: 160 сантиметров. Телосложение: нормальное. Волосы: светлые. Цвет глаз: серые. Был одет: черная куртка, черные трико, черные ботинки, – сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В случае, если у кого-то есть любая информация по поводу местонахождения потерявшегося, поисково-спасательный отряд просит обратиться по номеру телефона: 8 (800) 700-54-52 или в полицию: 112.

Любые сведения могут быть полезны в поисках мужчины.