В выходные на Ставрополье ожидается до +2 градусов

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в выходные, 11 и 12 февраля, днем ожидается плюсовая температура до +2 градусов, однако ночью в регионе похолодает до -17 градусов. По данным Ставропольского гидрометцентра, снег пойдет только в воскресенье, 12 февраля.

Завтра, в субботу, 11 февраля, ночью в Ставропольском крае ожидается температура воздуха -12 ...-17 градусов, а в краевой столице – -12 ...-14 градусов. Хотя днем в крае потеплеет до +1 градуса, в Ставрополе стоит ждать плюса ожидает не стоит – максимальная температура будет -1 градус. Ветер подует западный до 9 м/с.

В воскресенье, 12 февраля, на территории Ставрополья местами пройдет небольшой снег, осадки ожидаются и днем в краевой столице. При этом температура воздуха и ночью (-7 … -9 градусов в регионе и -8 … -10 в Ставрополе), и днем (-3 … +2 градуса на Ставрополье, в краевой столице -1 … +1 градус) немного поднимется. Ветер будет дуть аналогичный субботе.

А сегодня, в пятницу, 10 февраля, осадков не ожидают вовсе. Правда, мороз до -9 в регионе и до -8 в Ставрополе может не порадовать любителей тепла. Тем не менее температура воздуха постепенно растет.