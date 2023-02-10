Хирурги из Пятигорска пять часов удаляли редкую опухоль в спинном мозге

В Пятигорске хирурги удалили 11-сантиметровую опухоль из спинного мозга пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Пятигорске на Ставрополье нейрохирурги около пяти часов удаляли редкую 11-сантиметровую опухоль из спинного мозга пациента. В городскую больницу поступил 18-летний парень, который практически не мог ходить из-за боли и слабости в стопах.

Сперва пациент подумал, что просто потянул связки, однако пришлось обратиться к врачам, когда состояние ухудшилось. Медики провели исследование, которое обнаружило источник проблем – 11-сантиметровую тератому, редкую доброкачественную опухоль.

Рост опухоли, по словам краевого минздрава, начинается еще в утробе матери из-за нарушения развития эмбриона. Всю жизнь пациента она разрасталась, однако дала о себе знать лишь тогда, когда сдавление спинномозговых нервов стало критическим.

— Оперировали почти пять часов, потому что опухоль расположилась в практически недоступном месте - пучке нервов «конского хвоста» спинного мозга, – рассказал об операции нейрохирург ГКБ Пятигорска Вадим Зотов.

Опорная функция позвоночника осталась цела благодаря врачам, а опухоль перестала мешать пациенту. Парню пришлось полгода проходить реабилитацию. И хотя сейчас у него осталась слабость в стопе, он уже вернулся к обычному образу жизни.