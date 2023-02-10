В Ставрополе начинающий водитель спровоцировал аварию с пострадавшим

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Начинающий водитель в Ставрополе на улице Западный обход спровоцировал аварию с потерпевшим. По предварительным данным, владелец автомобиля «Вольво XC90» не выдержал дистанцию и врезался в едущую впереди «Ладу Гранту».

— За медицинской помощью спустя несколько часов после ДТП обратилась 31-летняя водитель отечественного автомобиля. Ей назначено амбулаторное лечение, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель иномарки, 41-летний житель Ставрополя, получил права 2,5 года назад. Злостным нарушителем правил дорожного движения он не является, в момент аварии был трезвый, но без страховки – ему выписали штраф.

По факту аварии проводится проверка с целью выяснить все обстоятельства произошедшего.