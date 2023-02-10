Из-за роста аварийности на Ставрополье провели операцию «Пешеход»

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье из-за роста аварийности с 7 по 9 февраля проводили операцию «Пешеход». Автоинспекторы привлекли к ответственности 664 пешехода, которые переходили дорогу в неположенном месте, и 214 водителей, которые не пропустили людей на пешеходном переходе.

— Кроме того, 11 пешеходов не имели световозвращающих элементов при переходе проезжей части в темное время суток на трассе вне населенного пункта, 38 пешеходов удалено с проезжей части во избежание создания аварийно-опасной ситуации, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Пешеходы на объездных трассах КМВ, в Буденновском округе и в Пятигорске чаще других перебегают дорогу в неположенном месте, нарушая правила дорожного движения.

А вот нарушения среди водителей чаще всего фиксировались в Ставрополе, Ессентуках и Кисловодске. Из-за этого с начала города в 52 авариях пострадали 52 пешехода, семеро погибли.