Мэр Ставрополя не увидел роста числа ДТП и ЧС из-за снегопада

Фото: стоп-кадр видео из соцсетей Ивана Ульянченко

В Ставрополе за время снегопада мэр города Иван Ульянченко не увидел резкого роста аварий и ЧС, хотя жалобы граждан на работу коммунальщиков и 10-балльные пробки все же присутствовали. По заявлению главы краевой столицы, всего за два дня из города вывезли порядка 12 тысяч тонн снега.

— Противогололедными материалами обработано 225 километров дорог. Использовано более 4,5 тысяч тонн песко-соляной смеси. К работе был привлечен весь парк уборочной техники, в том числе и спецтранспорт управляющих компаний, – сказал глава Ставрополя в социальных сетях.

Пробки и проблемы на дорогах стали спадать. Больше нет 10-балльных пробок, из-за которых люди стояли как на дороге, так и на остановках в ожидании маршруток. Возможно, этому способствовали больше 80 представлений прокуратуры, которые внесли в адрес коммунальщиков и управляющих компаний за некачественно убранный снег.

— Во дворах и на внутриквартальных проездах еще много проблем, а у коммунальщиков – много работы. Но важно, что движение не останавливалось ни на одной из магистралей города <…> Можно сказать, что мы справились со стихией, – продолжает мэр Ставрополя.

Люди не успевали на работы, зато роста аварий на дорогах замечено не было. Также не произошло ни одного ЧП, связанного со снегопадом. Урона частному и муниципальному имуществу нанесено не было. Но работы по устранению последствий непогоды все еще продолжаются.

Тем временем в ГИБДД рассказали об операции «Пешеход», которую проводили с 7 по 9 февраля из-за повышения аварийности на дорогах Ставрополья. Штрафы получили 664 пешехода и 214 водителей.