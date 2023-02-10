Жительница Ставрополья пыталась сбыть контрафактный алкоголь на 3,2 млн

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Нефтекумском округе Ставропольского края 48-летняя жительница города Прохладный подозревается в покупке, перевозки и хранении контрафактного алкоголя с целью сбыта на 3,2 млн рублей. Установлено, что в 2022 году злоумышленница купила на территории муниципалитета одну тысячу стеклянных бутылок и более 2 тысяч 600 литров немаркированных напитков в пластиковых емкостях.

— В результате проведенного по месту ее жительства комплекса оперативно-розыскных мероприятий, указанная продукция была обнаружена и изъята. Общая стоимость контрафактного алкоголя составляет более 3,2 млн рублей, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против гражданки возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции). В настоящее время проводится расследование и сбор доказательств вины подозреваемой.

— Следователем СКР спиртосодержащая жидкость осмотрена и признана вещественным доказательством, кроме того устанавливается причастность иных лиц к совершению указанного преступления, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.