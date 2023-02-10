Завершены поиски загадочно пропавшего парня на Ставрополье

На Ставрополье нашли парня, пропавшего без вести Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье, в Минеральных Водах, закончились поиски загадочно пропавшего 1 февраля 2023 года 23-летнего парня. Он вышел из дома, однако домой так и не вернулся. На поиски вышел поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Волонтеры и специалисты вместе с правоохранительными органами пытались узнать местоположение потерявшегося. В итоге поиски привели к результатам. Не сообщается, кто именно помог найти парня.

— Найден. Жив, – сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». О состоянии парня, где и при каких обстоятельствах его нашли, информацию не дают. Тем не менее поиски закончены, а человек найден живым.

Также напомним, что На Ставрополье разыскивают 43-летнего жителя Михайловска. Карпова Андрея Николаевича ищут с 31 января – он не выходит на связь, а его местоположение остается неизвестным.