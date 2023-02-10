За 2022 год Ставрополь посетили свыше 150 тысяч человек

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Ставрополь за 2022 год посетили свыше 150 тысяч человек, что на 30% больше показателя 2021 года. Только в новогодние праздники в город приехали четыре тысячи человек.

По словам пресс-службы администрации краевой столицы, такого потока удалось достигнуть благодаря реализации ряда федеральных проектов по благоустройству, развитой туристской инфраструктуре, а также из-за масштабных событий и мероприятий.

— Турпоток в январе составил 12 тысяч гостей, из них на январских каникулах в Ставрополе побывали более четырех тысяч. В прошлом году на январских каникулах к нам приехали порядка 3,5 тысяч человек, – сообщает ведомство.

Также напомним, что после снегопада мэр Ставрополя не увидел роста числа ДТП и ЧС из-за снегопада. При этом горожане жаловались на работу коммунальщиков, а пробки в 10 баллов появились три раза за два дня с начала непогоды.