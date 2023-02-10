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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 10:35

Ставропольские спасатели вытащили из снега двух рыбаков

Отец и сын поехали на рыбалку, однако не смогли выбраться из сугробов
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Левокумском округе Ставрополья спасатели вытащили из снежного плена двух рыбаков, застрявших в сугробах. Отец с сыном поехали на Дадынское озеро, но легковые машины не справились со снегом. Ситуация становилась хуже из-за сильного мороза и скорого наступления ночи. Мужчины вызвали спасателей.

— Операция по спасению рыбаков заняла порядка 10 часов. Спасателям АСГ Левокумского пришлось пробираться по занесенному снегу бездорожью в темное время суток. Для этого они использовали автомобиль высокой проходимости НефАЗ, который также может служить мобильным пунктом обогрева, – сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Рыбаков отыскали, спасатели напоили их горячим чаем и эвакуировали в село Левокумское. Из него мужчины смогли самостоятельно добраться до дома. Ведомство напоминает, что при отправке на рыбалку, обязательно надо сообщать своим близким, куда вы едете.

С собой на зимнюю рыбалку следует взять запасной комплект теплой одежды и горячий чай. Хотя в плохую погоду лучше вовсе отказаться от поездки.