На Невинномысском Азоте компании ЕвроХим произведена модернизация двух комплектов вагонных весов

Технические решения российского производителя в будущем значительно сократят эксплуатационные затраты

На Невинномысском Азоте, входящем в минерально-химический холдинг ЕвроХим, введены в эксплуатацию два комплекта модернизированных вагонных весов с пределом взвешивания 100 тонн.

Система статического взвешивания железнодорожных вагонов, реализованная в начале 2000-х на основе оборудования ведущего западного производителя весоизмерительной техники, была заменена на отечественную. Установленные вагонные весы полностью воспроизводят характеристики замененного оборудования, технические решения российского производителя в будущем значительно сократят эксплуатационные затраты.

В рамках проекта был произведен ремонт весоизмерительной части и грузоприемных платформ с полной заменой изношенных механических конструкций и вторичного оборудования на северном и южном пунктах отгрузки цеха № 2-А по производству карбамида и меламина. На каждом из двух весовых комплексов установлено новое оснащение: тензометрические датчики с узлами встройки – всего 28 штук, весовые индикаторы, коммутационные и весоизмерительные приборы. Также оба поста отгрузки оборудованы автоматизированным рабочим местом оператора и оснащены программно-техническим комплексом, интегрированным в АСУ ТП предприятия.

Весоизмерительные системы, смонтированные на пунктах погрузки на Невинномысском Азоте, после модернизации полностью соответствуют сертифицированным в РФ комплексам оборудования вагонных весов «ВЕСТА-С100» и позволяют взвешивать грузы до 100 тонн. Предел допустимой погрешности при эксплуатации составляет не более 0,1 %.

СПРАВКА

АО «Невинномысский Азот» (входит в состав минерально-химической компании ЕвроХим) – крупнейший на юге России производитель минеральных удобрений и продуктов органического синтеза. Предприятие располагает единственными в России установками по выпуску меламина, уксусной кислоты высокой чистоты и метилацетата. Меламин используется при производстве полимерных соединений для лакокрасочной и деревообрабатывающей промышленности – Невинномысский Азот способен полностью закрыть потребности российского рынка в этом виде химической продукции.

Кроме того, комбинат производит аммиак, азотную кислоту, карбамид, аммиачную селитру и жидкие азотные удобрения КАС-32. Суммарный объем товарной продукции превышает 3 миллиона тонн в год.