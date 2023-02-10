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НовостиОбщество10 февраля 2023 11:58

Бойцам СВО со Ставрополья отправили 20 тонн припасов и письма от детей

Военнослужащих проведали перед Днем Защитника Отечества
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети губернатора Ставропольского края

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края

Ставропольским бойцам-участникам специальной военной операции на передовую отправили 20 тонн гуманитарного груза, оборудование и подарки ко Дню Защитника Отечества. Военнослужащим также вручили именные ножи, которые принесут пользу как на передовой, так и в быту.

— Передали красочно оформленные письма от детей со всего края. С поздравлениями, теплыми словами и трогательными пожеланиями. Бойцы говорят, что такие письма улучшают настроение и поднимают боевой дух, – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в социальных сетях.

Губернатор также сообщил, что письма для военнослужащих можно передать в правительство Ставропольского края (355025, Ставрополь, площадь Ленина, 1). Также в письме надо оставить пометку «Письмо солдату». После их на передовую и передадут участникам СВО.