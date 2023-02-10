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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 12:08

За повторную пьяную езду ставрополец получил срок и лишился машины

Транспорт конфисковали в доход государства
Данил ЮРКОВ
Жителя Ставрополья посадили за повторную пьяную езду

Жителя Ставрополья посадили за повторную пьяную езду

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Предгорном округе Ставрополья ранее судимый мужчина, уже осужденный за пьяное преступление за рулем, вновь решил поехать на машине в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник поехал по трассе «Минеральные Воды - Кисловодск», где его остановил гражданин и вызвал полицию.

— После приезда инспекторов ДПС мужчина отказался проходить на месте освидетельствование на состояние опьянения и не выполнил законное требование о прохождении медицинского освидетельствования, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд признал пьяного водителя виновным и приговорил его к 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили управлять транспортом на три года, а автомобиль осужденного конфисковали в собственность государства.

Решение о конфискации было принято ввиду опасностей, которые осужденный создавал для участников дорожного движения. Приговор пока что не вступил в законную силу.