На Ставрополье 55 человек обвиняют в краже 35 млн у сельхозпредприятия

На Ставрополье 55 человек осудят за кражу 35 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае 55 человек обвиняются в краже сельскохозяйственной продукции и удобрений на сумму более 35 млн рублей. Сотрудники полиции, по версии следствия, в период с 2017 года по 2019 года организовали преступную группу с агрономами.

— Сотрудники полиции осуществляли планирование и подготовку преступлений, набор новых участников, приискание грузовых автомобилей повышенной проходимости ГАЗ и КАМАЗ для транспортировки похищенного, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленники даже купили SIM-картами, зарегистрированные на подставных лиц, чтобы скрыть преступления. В итоге было украдено более одной тысячи тонн удобрений со складских помещений и более двух тысяч тонн пшеницы. Правда, о преступлениях все же узнали. Фигурантов задержали сотрудники УФСБ, были возбуждены уголовные дела.

— После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ипатовский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В настоящее время на имущество злоумышленников наложен арест. Возможно, суд решит изъять его в качестве возмещения причиненного ущерба. Также одного из сотрудников полиции уволили с работы, а второго – отстранили.

— В настоящее время один из сотрудников уволен из органов внутренних дел, а второй – отстранен от исполнения служебных обязанностей. Вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел будет решен после вынесения судебного решения, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.