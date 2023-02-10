На Ставрополье в 2022 году Сбер оформил 13 400 сделок с недвижимостью

В Ставропольском крае процесс электронной регистрации недвижимости занимает менее суток, в то время как по стране - до двух рабочих дней. Фото: sberbank.ru

В прошлом году Сбер оформил на Ставрополье 13 400 сделок с недвижимостью, 10 400 из них прошли государственную регистрацию права собственности в электронном виде. Доля таких сделок за год увеличилась на 4%.

В Ставропольском крае процесс электронной регистрации недвижимости занимает менее суток, в то время как по стране – до двух рабочих дней. При этом обычная регистрация в МФЦ длится шести дней. Отследить процесс оформления можно в онлайн-режиме в личном кабинете Домклик. По завершении регистрации документы из Росеестра автоматически направляются по электронной почте всем участникам сделки.

По словам Алексея Чванова, управляющего Ставропольским отделением Сбербанка, Ставрополье неизменно занимает лидирующие позиции по распространенности электронной регистрации недвижимости.

- Вместе с партнерами мы продолжаем совершенствовать наши сервисы, предоставляя клиентам возможность экономить не только время, но и деньги. К тому же, регистрируя недвижимость в электронном виде, ставка по ипотеке снижается на 0,3%, - отмечает Алексей Чванов.

Растет также и популярность сервиса безопасных расчетов. В прошлом году им воспользовались 72,1% покупателей недвижимости в крае. Сервис гарантирует сохранность средств и позволяет оплатить недвижимость без дополнительных визитов в банк. Деньги переводятся продавцу после того, как покупатель вступит в права на жилье.

- Цифровизация – это образ жизни каждого из нас. Команда Росреестра с 2021 года разработала и реализовала проект «Электронная ипотека». С каждым годом востребованность данной услуги растет – это и является основным результатом деятельности Росреестра на территории края и страны в целом, - поясняет Евгений Кошель, руководитель Росреестра по Ставропольскому краю.

Электронной регистрацией недвижимости в Сбере могут воспользоваться не только ипотечные клиенты, но и те, кто приобретает жилье за свой счет. Чтобы оформить сделку без ипотеки, клиенту нужно записаться в личном кабинете Домклик, выбрать подходящий офис, а также дату и время встречи.