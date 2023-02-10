На Ставрополье пятеро курьеров-мошенников украли у пенсионеров 5 млн

На Ставрополье пятерых курьеров-мошенников осудят за кражу у 20 пенсионеров 5 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае осудят пятерых курьеров-мошенников, которые украли у пенсионеров свыше 5 млн рублей. Фигуранты получали указания и адреса жертв от неустановленного лидера группы. Сценарий был такой: «Ваш родственник попал в беду». А обвиняемые выступали курьерами, которые забирали у пенсионеров деньги для якобы помощи.

— Обвиняемые приезжали к потерпевшим домой и забирали у них денежные суммы, которые впоследствии переводились на указанный неизвестным счёт, за исключением небольшого процента за исполнение роли курьера, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленники действовали на территориях Ставрополя, Минеральных Вод, Невинномысска, Лермонтова и Шпаковского округа. Всего от действий мошенников пострадали 20 пенсионеров.

Также выяснилось, что двое обвиняемых причастны к ряду других преступлений. Один из них украл припаркованную в Ставрополе машину. Покатавшись на чужом авто, он бросил транспорт, прихватив с собой имущество на 12 тысяч рублей. Второй тайно украл товар из магазина на 2 700 рублей.

Возбужденные уголовные дела по части 4 статьи 159, части 1 и 2 статьи 158, статьи 158.1 и части 1 статьи 166 УК РФ отправили в Невинномысский городской суд для рассмотрения. Обвиняемые находятся под стражей.