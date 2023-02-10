В Ставропольском крае прошел Всероссийский проект «Онкопатруль»

Фото: управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края

На Ставрополье прошел Всероссийский проект «Онкопатруль», на котором с 7 по 10 февраля врачи занимались скринингом и медицинским осмотром специалистов ведущих предприятий и проводили семинары для ставропольских коллег.

На церемонии завершения присутствовали губернатор Владимир Владимиров, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Каприн и ведущие онкологи страны и Ставрополья.

— По итогу работы на Ставрополье можно сделать вывод, что в регионе хорошо развита онкологическая структура. В больницах работают профессиональные кадры, ведется системный подбор молодых и перспективных специалистов, онкоцентры оснащаются современным оборудованием, – рассказал Андрей Каприн.

В регионе обновляется высокотехнологическое оборудование онкологической службы. На эти цели выделено порядка 2,8 млрд рублей, введены 218 единиц оборудования. На Ставрополье на 28% увеличилось число врачей-онкологов.

Сейчас в регионе работает пять центров амбулаторной онкологической помощи: в Ставрополе, Невинномысске, Буденновске, Кисловодске и Ессентуках. Благодаря ним онкологию замечают раньше, и смертность от новообразований упала на 2%.