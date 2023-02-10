Финал шоу Первого канала «Повар на колесах» будут снимать в Кисловодске

В съемках могут принять жители и гости Кисловодска.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Кисловодск приедет съемочная группа Первого канала. В субботу, 11 февраля, в городе-курорте будут снимать финал кулинарного шоу «Повар на колесах». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что участие в съемках могут принять жители и гости Кисловодска. Они попробуют авторские блюда, приготовленные из местных продуктов, и выберут победителя шоу.
Начало в 11:45.
Также съемочная группа Первого канала посетит знаменитые туристические объекты национальный парк, Нарзанную галерею, Курортный бульвар, проспект Ленина, музеи "Крепость" и "Дача Шаляпина". Они будут изучать традиции кисловодской кухни.
Напомним, в декабре в Кисловодске снимали тревел-шоу Первого канала «Поехали».
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