Ночную аварию в Ставрополе спровоцировал пьяный водитель «Хендэ»

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского

В пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали подробности ночной аварии в Ставрополе.

Известно, что 11 февраля около 01:00 часов на перекрестке Руставели–Можайский автомобиль «Хендэ» под управлением нетрезвого водителя выехал на встречную полосу, где протаранил «Калину».

Водитель «Лады» получил ушиб грудной клетки. За рулем «Акцента» был 37-летний житель Ставрополя: в ДТП не пострадал, от освидетельствования отказался, права получил не так давно (около 2 лет назад).

За пьяную езду ему грозит лишение удостоверения на срок от полутора до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей.