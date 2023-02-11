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НовостиОбщество11 февраля 2023 7:26

Казаку батальона «Терек» из Пятигорска вручили медаль «За отвагу»

Николай Дейнеко проявил себя в зоне специальной военной операции
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: страница Дмитрия Ворошилова в соцсетях

Фото: страница Дмитрия Ворошилова в соцсетях

Указом президента Владимира Путина казака из Пятигорска, проявившего себя в зоне СВО в составе батальона «Терек», наградили медалью «За отвагу». Ее передал бойцу полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Фото: страница Дмитрия Ворошилова в соцсетях

Фото: страница Дмитрия Ворошилова в соцсетях

Мэр города Дмитрий Ворошилов встретился с Николаем Дейнеко, поблагодарил за добросовестное несение службы и вручил подарки от штаба поддержки.

Фото: страница Дмитрия Ворошилова в соцсетях

Фото: страница Дмитрия Ворошилова в соцсетях

- Обсудили вместе с атаманом Горячеводского казачьего общества Владимиром Савченко ряд вопросов, в том числе и дальнейшую помощь батальону «Терек», - рассказал Ворошилов.