Гибель 26 бойцов из Невинномысска опроверг мэр

Михаил Миненков награжден Звездой Героя России.

Глава Невинномысска Михаил Миненков назвал «полным враньем» и «тупыми» фейками информацию из социальных сетей о гибели 26 бойцов на передовой.

Слух о похоронах в Невинномысске 26 погибших граждан не соответствует действительности, подчеркнул Миненков и попросил земляков не вестись на провокации от «воюющих против России фашистов».

- Распространяется информация о похоронах в Покровском храме 26 погибших человек. Это полное вранье, — заявил мэр города.

Кстати, накануне бойцы из Невинномысска прислали видео с благодарностью за оказание гуманитарной помощи.