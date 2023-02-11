Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 февраля 2023 7:51

Гибель 26 бойцов из Невинномысска опроверг мэр

В социальных сетях появился слух о похоронах погибших жителей города в Покровском храме
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Михаил Миненков награжден Звездой Героя России.

Михаил Миненков награжден Звездой Героя России.

Глава Невинномысска Михаил Миненков назвал «полным враньем» и «тупыми» фейками информацию из социальных сетей о гибели 26 бойцов на передовой.

Слух о похоронах в Невинномысске 26 погибших граждан не соответствует действительности, подчеркнул Миненков и попросил земляков не вестись на провокации от «воюющих против России фашистов».

- Распространяется информация о похоронах в Покровском храме 26 погибших человек. Это полное вранье, — заявил мэр города.

Кстати, накануне бойцы из Невинномысска прислали видео с благодарностью за оказание гуманитарной помощи.