Утверждены расходы Ставрополья на помощь беженцам из Херсонской области

Беженцев из Херсонской области регион принимает с октября 2022 года Фото: Виталий ТИМКИВ

В Ставропольском крае в сутки на каждого вынужденного переселенца из Херсонской области будут выделять до 1658 рублей.

Об этом пишет «NewsTracker», изучивший подписанное губернатором Владимиром Владимировым постановление о расходных обязательствах региона на содержание беженцев.

Деньги пойдут на размещение, питание, лекарства и уход. Их будут начислять на счета учреждений, отвечающих за прием и размещение переселенцев, через министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Напомним, что беженцев из Херсонской области регион принимает с октября 2022 года. Уже в ноябре вынужденно покинувшим город Херсон и правобережную часть Херсонской области стали выдавать единовременное пособие и сертификаты на покупку квартиры.