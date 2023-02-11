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НовостиОбщество11 февраля 2023 8:05

Утверждены расходы Ставрополья на помощь беженцам из Херсонской области

До 1658 рублей в сутки будут получать переселенцы на еду, жилье и лекарства
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Беженцев из Херсонской области регион принимает с октября 2022 года

Беженцев из Херсонской области регион принимает с октября 2022 года

Фото: Виталий ТИМКИВ

В Ставропольском крае в сутки на каждого вынужденного переселенца из Херсонской области будут выделять до 1658 рублей.

Об этом пишет «NewsTracker», изучивший подписанное губернатором Владимиром Владимировым постановление о расходных обязательствах региона на содержание беженцев.

Деньги пойдут на размещение, питание, лекарства и уход. Их будут начислять на счета учреждений, отвечающих за прием и размещение переселенцев, через министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Напомним, что беженцев из Херсонской области регион принимает с октября 2022 года. Уже в ноябре вынужденно покинувшим город Херсон и правобережную часть Херсонской области стали выдавать единовременное пособие и сертификаты на покупку квартиры.