Зэк разбил губу начальника в колонии Ставрополья и получил за это 2 года

Осужденного возмутила подготовка материалов по переводу трех злостных нарушителей режима в более строгие условия содержания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Георгиевским городским судом осужден заключенный местной тюрьмы за нападение на начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными.

В июле 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы суда, зэка возмутила подготовка материалов по переводу трех злостных нарушителей режима в более строгие условия содержания.

Сперва он стал угрожать работнику колонии и ругаться нецензурными словами, а потом толкнул начальника в плечи, схватил за форменную рубашку (оторвал две шлевки для крепления погона слева и три верхние пуговицы) и шлепнул по губам (губу разбил). В кабинете они были наедине.

- Ранее судимый К. за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На приговор суда подана апелляционная жалоба, - говорится в материалах суда.