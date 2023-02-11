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НовостиОбщество11 февраля 2023 10:28

Покупка ювелирных украшений на 14 февраля: советы и правила от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор Ставрополья рассказал о грамотной покупке украшений на 14 февраля
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
14 февраля – один из самых романтичных праздников в году. Рассказываем, как правильно выбрать ювелирное украшение в подарок

14 февраля – один из самых романтичных праздников в году. Рассказываем, как правильно выбрать ювелирное украшение в подарок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За три дня до празднования Дня влюбленных управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю напомнило о пробах на ювелирных украшениях и подсказало, как не стать жертвой нечестных торговцев.

Во-первых, покупать подарок надо только в специализированных магазинах с вывеской с фирменным названием, указанием юридического лица или данных индивидуального предпринимателя. Во-вторых, обращайте внимание на оттиски государственных пробирных клейм и оттиски именников (для изделий отечественного производства). В России установлены следующие пробы: платиновые – 850, 585; золотые – 999, 958, 916, 875, 750, 585, 583, 500, 375; серебряные – 999, 960, 925, 875, 830, 800; палладиевые – 850, 500.

Без пробы могут продавать украшение весом не больше трех граммов (без учета вставок). Есть и другие тонкости. Например, если драгоценный камень при обработке поменял цвет или качество,то на ярлыках изделий должны указать – «облагороженный». Подробнее тут.