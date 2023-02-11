Контрактник со Ставрополья приговорен к 5 годам за уклонение от службы

Фото: Ставропольский гарнизонный военный суд

Ставропольский гарнизонный военный суд 10 февраля 2023 года рассмотрел дело военнослужащего М., самовольно оставившего часть в период мобилизации на 4 месяца.

Из релиза пресс-службы суда следует, что контрактник служил в Западном военном округе и 26 сентября 2022 года, получив разрешение командования уйти из части до 15:00 того же дня, уехал в Рязань, а потом в Ставрополь, где проводил время по своему усмотрению.

- 15 декабря 2022 года он был задержан сотрудниками полиции в Невинномысске, - сказано в материале Ставропольского гарнизонного военного суда.

Свою вину солдат признал. За совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ, военнослужащий осужден к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

- Для обеспечения исполнения приговора, с учетом характера совершенного военнослужащим преступления и назначенного наказания осужденный взят под стражу в зале суда, - сообщает пресс-служба суда.