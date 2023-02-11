Ставрополье потратит 50 млн рублей на защиту полей от града

Ракеты для защиты посевов планируется закупить до начала июня 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Порядка 50 млн рублей - итоговая стоимость определится после торгов - потратит Ставропольский край на противоградовые ракеты, их запуск и круглосуточный мониторинг погоды.

Работа направлена на защиту урожая. Ракеты для защиты посевов планируется закупить до начала июня 2023 года.

Как сообщили 11 февраля 2023 года в пресс-службе регионального комитета по государственным закупкам, в настоящий момент идет отбор поставщиков.

- Оборудование, автоматически реагирующее на потенциально опасные осадки, а также проводящее мониторинг, в крае уже есть, - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что на каждого беженца из Херсонской области край будет выделять в сутки до 1,6 тысячи рублей. Деньги пойдут на размещение, питание, лекарства и уход.