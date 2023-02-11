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НовостиОбщество11 февраля 2023 12:50

Ставрополье потратит 50 млн рублей на защиту полей от града

Об этом стало известно от регионального комитета по государственным закупкам
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Ракеты для защиты посевов планируется закупить до начала июня 2023 года

Ракеты для защиты посевов планируется закупить до начала июня 2023 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Порядка 50 млн рублей - итоговая стоимость определится после торгов - потратит Ставропольский край на противоградовые ракеты, их запуск и круглосуточный мониторинг погоды.

Работа направлена на защиту урожая. Ракеты для защиты посевов планируется закупить до начала июня 2023 года.

Как сообщили 11 февраля 2023 года в пресс-службе регионального комитета по государственным закупкам, в настоящий момент идет отбор поставщиков.

- Оборудование, автоматически реагирующее на потенциально опасные осадки, а также проводящее мониторинг, в крае уже есть, - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что на каждого беженца из Херсонской области край будет выделять в сутки до 1,6 тысячи рублей. Деньги пойдут на размещение, питание, лекарства и уход.