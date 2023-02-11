Турецким большегрузам разрешат проезжать к «Верхнему Ларсу» без очереди

По инициативе главы РСО – Алания Сергея Меняйло большегрузные машины, следующее в Турцию, через пункт пропуска «Верхний Ларс», будут пропускать к госгранице вне электронной очереди. Такое решение принято в связи со сложившейся ситуацией после землетрясения в Турции.

«В Турции произошла страшная природная катастрофа. Сейчас все объединились для того, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения. Мы приняли решение пропускать турецкие большегрузы к «Верхнему Ларсу» без очереди. Думаю, сейчас это будет правильно. По данным нашего Центра организации дорожного движения, сейчас в электронной очереди большегрузов, направляющихся в сторону госграницы, находится около 2300 машин. Примерно 20% из них следует в Турцию. Для них организуем «зеленый коридор». Уверен, что все остальные перевозчики поймут правильно принятое мной решение!», – написал Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.